الملك سلمان يدشن مشاريع في المدينة المنورة بـ1.9 مليار دولار

المصدر: د ب أ

دشن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الخميس، في المدينة المنورة غرب المملكة، عدداً من المشروعات التنموية بالمنطقة، بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 1.9 مليار دولار.

وتضم المشروعات التي تم تدشيها 21 مشروعًا في قطاعات الكهرباء، والزراعة والمياه، والتعليم، والنقل.

وتضمنت مشروعات الكهرباء محطة المطار الجديد، ومحطة شبكة الخالدية، ومحطة وشبكة الخاتم، ومحطة وشبكة الخندق، ومحطة وشبكة وسط المدينة المنورة.

وتشمل مشروعات وزارة البيئة والمياه والزراعة، مشروع خزان مياه شرق المدينة المنورة سعة 500 ألف متر مكعب، وكذلك مشروع إنشاء المطحنة الثانية بالمدينة المنورة، الذي نفّذته المؤسسة العامة للحبوب، وتبلغ طاقته الإنتاجية 600 طن من القمح/ يومياً.

وشملت المشروعات وزارة النقل بالمدينة المنورة، إضافة إلى توسعة ميناء ينبع التجاري، وتوسعة ميناء الملك فهد الصناعي، ومحطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة.

كما شملت مشروعات وزارة التعليم بالمنطقة، 14 مدرسة للبنين والبنات، ومشروع المستودعات المركزية، والصالة الرياضية.