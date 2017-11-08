المقاطعة العربية تجبر الأسرة الحاكمة القطرية على بيع حصص في شركات آسيوية (فيديو غراف)

كشفت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية أن المقاطعة العربية أجبرت مؤسستينِ مرتبطتين بالأسرة الحاكمة بقطر، على إجراء مفاوضات لبيع حصصهما في شركات آسيوية.

المؤسسة الأولى هي “مؤسسة قطر” المملوكة لأسرة آل ثاني، التي تتفاوض لبيع حصتها في مشروع مشترك مع “فودافون” في الهند للحصول على سيولة بنحو 1.5 مليار دولار.

أما المؤسسة الثانية فهي “بنك قطر الإسلامي” الذي يسعى أيضًا لبيع حصته في أحد البنوك الآسيوية.

وتراجعت الاحتياطيات الخارجية لقطر خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي بنسبة 8.6% بما يعادل 34 مليار دولار، بالمقارنة مع الشهر السابق.

كما وصل الانخفاض في القيم السوقية الرأسمالية لبورصة الدوحة 24% منذ بداية السنة.

واضطرت “الهيئة القطرية للاستثمار” لتخفيض حصصها في شركات عالمية كبرى مثل “كريدي سويس” و”روسنفت” و”تيافني”.

كذلك يجري “البنك التجاري القطري” ثالث أكبر البنوك في الدوحة مفاوضات لبيع حصته البالغة 40% في “البنك العربي المتحد”.