الدولار يتراجع وسط مخاوف من احتمال تأخر خطة ترامب للإصلاح الضريبي

هبط الدولار لأدنى مستوياته في أسبوع مقابل الين اليوم الأربعاء، متأثرًا بمخاوف من تأخيرات محتملة لخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإصلاح الضريبي ودلالات على تراجع شعبيته إضافة إلى انخفاض عائدات سندات الخزانة.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مصادر لم تسمّها أمس الثلاثاء إن القادة الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي يدرسون تأجيل تطبيق خفض كبير في الضرائب على الشركات لمدة عام حتى تتوافق الخطة مع قواعد المجلس.

وقال محللون إن أي تأخير محتمل في تطبيق التخفيضات الضريبية أو تخفيف للإصلاحات المقترحة سيؤثر سلبًا على العملة الأمريكية.

وهبط الدولار في أحدث المعاملات 0.4 في المئة إلى 113.52 ين، مسجلا أدنى مستوياته منذ بداية الشهر، ومتراجعًا من أعلى مستوى له في ثمانية أشهر عند 114.735 ين الذي لامسه يوم الإثنين.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسة، بنسبة 0.1 في المئة إلى 94.870، كما نزل الدولار 0.1 في المئة أمام اليورو الذي تم تداوله عند 1.1591 دولار.