المركزي السعودي: تجميد الحسابات المصرفية للأفراد المشتبه بهم في تحقيق حول الفساد لا يشمل شركاتهم

قال البنك المركزي السعودي، إن تجميد الحسابات المصرفية للأفراد المشتبه بهم في تحقيق حول الفساد لا يشمل شركاتهم.

ونوه البنك المركزي أنه لا توجد قيود على تحويلات الأموال عبر القنوات المصرفية الشرعية.

وجمّدت السلطات السعودية أكثر من 1200 حساب مصرفي لأفراد وشركات في المملكة، وذلك في إطار حملة حكومية على الفساد.

واحتُجز عشرات من الأمراء ومسؤولين ورجال أعمال بارزين في الحملة، حيث يواجهون اتهامات بغسل أموال والرشوة وابتزاز مسؤولين، واستغلال المنصب العام لتحقيق مكاسب شخصية.

ووسع البنك المركزي السعودي منذ يوم الأحد الفائت قائمة الحسابات التي يُلزم البنوك بتجميدها، على أساس كل ساعة تقريبًا.