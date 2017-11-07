إيران: اتخذنا خطوات لإقصاء الدولار من تعاملاتنا التجارية

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية ،محمد باقر نوبخت ،الثلاثاء، أن بلاده اتخذت خطوات عملية ؛لإقصاء الدولار من تعاملاتها التجارية الدولية، والتركيز على اليورو في مثل هذه الأنشطة.

وقال نوبخت ،خلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة الإيرانية طهران: “إن إيران ماضية في هذا الإجراء ،بالتعاون مع بلدان المنطقة مثل: روسيا وأذربيجان”، دون أن يذكر طبيعة الإجراءات الإيرانية في هذا السياق.

وفي الـ4 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني في طهران، أن “تركيا وإيران قررتا التعامل بالعملات المحلية في علاقاتهما الاقتصادية ؛بهدف التخلص من ضغوط العملات الأجنبية”.

ويبلغ حجم التجارة بين تركيا وإيران 10 مليارات دولار، وتهدف الدولتان لرفع تلك القيمة إلى 30 مليارًا.