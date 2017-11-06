بعد احتجاز رئيس مجلس إدارتها صالح كامل.. “عسير” توضح مستقبلها في السعودية

ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن شركة “عسير” للتجارة والسياحة والصناعة أصدرت بيانًا مقتضبًا، أكدت فيه أنها تعمل بصورة طبيعية رغم احتجاز اثنين من أعضاء مجلس إدارتها.

واحتجزت السلطات السعودية رئيس مجلس إدارة الشركة عبد الله صالح كامل، كما احتجزت عضوًا آخر في مجلس إدارة عسير، وهو المدير العام السابق للخطوط الجوية السعودية خالد الملحم، في إطار تحقيق شامل لمكافحة الفساد في المملكة.

وأطاحت القرارات السريعة التي اتخذتها اللجنة العليا لمحاربة الفساد في السعودية، ببعض الرؤوس الكبيرة في مجال المال والأعمال، وكان لافتًا ورود اسم رجل الأعمال السعودي”صالح كامل”، تاسعًا في القائمة، التي تم توقيفها الليلة الماضية، التي شملت أمراء ووزراء حاليين وسابقين، ورجال أعمال بارزين.

ورد اسم صالح كامل (76 عامًا)، ضمن قائمة أثرياء العرب لعام 2017 ، بصافي ثروة بلغت 2.6 مليار دولار، ليحتل المرتبة 936 على مستوى العالم، كونه يستثمر في 40 دولة، ويمتلك أكثر من 300 شركة وبنك ومؤسسة في المملكة وخارجها.

شركة البحر الأحمر

من ناحية أخرى، قالت شركة “البحر الأحمر” العالمية، التي تعمل في بناء المنازل، إن أنشطتها مستمرة رغم احتجاز رئيس مجلس إدارتها عمرو الدباغ.

ويوجد أمراء من العائلة المالكة ووزراء ورجال أعمال بين المحتجزين في أكبر حملة على الفساد تطال نخبة كبار الأثرياء بالمملكة في تاريخها الحديث.

والحملة على الفساد هي أحدث حلقة في سلسلة خطوات من جانب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتعزيز النفوذ السعودي على الساحة العالمية وتشجيع بيئة الاستثمار في المملكة.

ومن بين رجال الأعمال الآخرين المحتجزين، الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة “المملكة” القابضة.

وقالت مجموعة الطيار للسفر اليوم الإثنين: إنها تواصل العمل بعدما ذكرت وسائل إعلام محلية أن مؤسسها ناصر بن عقيل الطيار محتجز.