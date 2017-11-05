نسبة النمو الحقيقي للناتج المحلي في العراق تصل إلى 2.9%

سجل الناتج المحلي الإجمالي العراقي، نموًا حقيقيًا بلغ 2.9% في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي نتيجة ارتفاع إنتاج النفط.

وأظهرت بيانات أوردها البنك المركزي العراقي الأحد، أن الناتج بالأسعار الحقيقية ارتفع إلى 48.1 تريليون دينار (412.5 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2017، من حوالي 46.8 تريليون دينار (401.4 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2016.

وقال البنك في تقرير أورده موقع “السومرية نيوز” العراقي إن “الزيادة جاءت بالأساس نتيجة ارتفاع كميات إنتاج النفط الخام بنسبة 2.1% قياسًا بعام 2016”.

وأفاد التقرير بأن “الناتج المحلي الإجمالي سجل بالأسعار الجارية ارتفاعًا كبيرًا، بلغت نسبته 23.5% في الربع الأول من العام الجاري، ليصل إلى 53.6 تريليون دينار (459.7 مليار دولار)، مقابل 43.4 تريليون دينار (372.2 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2016.

وأشار إلى أن ذلك يعود إلى “ارتفاع متوسط سعر برميل النفط العراقي إلى 48.3 دولار من 24.9 دولار في الفترة نفسها”، لافتًا إلى أن “أسعار النفط تحسنت خلال العام الحالي بعد أن انخفضت خلال العام الماضي”.

وينتج العراق العضو المؤسس في منظمة “أوبك“، نحو 4.5 مليون برميل من النفط يوميًا، فيما يقدر احتياطه الثابت بأكثر من 140 مليار برميل، وهو خامس أكبر احتياطي نفطي بعد احتياطي فنزويلا والسعودية وكندا وإيران.