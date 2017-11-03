الاقتصاد الأمريكي يضيف 261 ألف وظيفة في أكتوبر

أضاف الاقتصاد الأمريكي غير الزراعي، 261 ألف وظيفة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقابل فقدانه 33 ألف وظيفة في سبتمبر/ أيلول السابق له.

وقالت وزارة العمل الأمريكية في بيان، الجمعة، إن نسبة البطالة في البلاد تراجعت إلى 4.1 بالمائة خلال الشهر الماضي، مقارنة مع 4.2 بالمائة في الشهر السابق له.

وتعد نسبة البطالة المسجلة في الشهر الماضي، الأدنى لها منذ مطلع الألفية الجديدة.

وكان الاقتصاد الأمريكي فقد أكثر من 33 ألف وظيفة في سبتمبر/ أيلول الماضي، نتيجة لإعصاري “هارفي” و”إيرما” اللذين عطلا العمل والإنتاج في ولايتي فلوريدا وتكساس.

وبحسب البيان، تراجع عدد العاطلين عن العمل في السوق الأمريكية، بنحو 281 ألفا، إلى 6.5 مليون فرد بلا عمل، فيما تراجعت نسبة البطالة بـ 0.7 بالمائة منذ يناير/ كانون الثاني الماضي.