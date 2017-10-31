الإمارات الأولى عربيًا في تقرير أنشطة الأعمال 2018 تليها هذه الدولة الخليجية

تصدرت الإمارات قائمة الدول العربية، في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018، الصادر عن البنك الدولي مساء اليوم الثلاثاء، بينما جاءت الصومال في المركز الأخير عربيًا وعالميًا.

وقفزت الإمارات من المركز 26 عالميًا إلى المركز 21، متقدمةً عن كل دول منطقة الشرق الأوسط، والتي يشملها التقرير للسنة الخامسة على التوالي.

وجاءت البحرين في المرتبة الثانية عربيًا و66 عالميًا، ثم المغرب التي حلت في المرتبة 69 عالميًا والثالثة عربيًا، وسلطنة عُمان التي حلت في المرتبة الـ 71 عالميًا والرابعة عربيًا تلتها قطر خامسة، وجاءت في المرتبة 83 في الترتيب العالمي.

واحتلت تونس المرتبة السادسة عربيًا والـ 88 عالميًا، ثم السعودية سابعة عربيًا والـ 92 عالميًا، ثم الكويت التي حلت في المرتبة الـ 96 عالميًا والثامنة عربيًا.

وجاء الأردن في المرتبة التاسعة عربيًا في تقرير ممارسة الأعمال بعد أن حل في المركز 103 عالميًا، تلته غزة والضفة الغربية (فلسطين) في الـ 114 عالميًا و10 عربيًا، ثم مصر التي حلت في الترتيب 128 عالميًا والـ 11 عربيًا.

وتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018، هو تقرير سنوي يصدر عن دائرة أنشطة الأعمال في البنك الدولي، ويقدم أداء 190 اقتصادًا في سهولة تنفيذ الأعمال.

ويعتمد التقرير في ترتيب الدول على 10 معايير، هي: بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان.

كذلك، تتألف المعايير من حماية مستثمري الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار (التعثر).