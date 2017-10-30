إيطاليا تدعم مصر بـ35 مليون يورو وتُعيد برنامج مبادلة الديون

تعتزم إيطاليا دعم مصر عبر مبادرات جديدة كمفتاح لمكافحة الهجرة غير الشرعية والصناعات الزراعية، وإعادة المشروعات الممولة من خلال برنامج مبادلة الديون الإيطالية المصرية.

وفي لقاء للسفير الإيطالي بالقاهرة مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر، أكد السفير جامباولو كانتيني، سفير إيطاليا الجديد لدى القاهرة، أن برنامج الدعم المقدم لمصر من الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية لعام 2018، يبلغ 35 مليون يورو.

وقال السفير الإيطالي بالقاهرة، إنه يجرى حاليًا العمل على الانتهاء من تنفيذ مشروعات الشريحة الثانية للبرنامج، والتي يتم في إطارها تمويل مشروعات في عدد من المجالات من بينها: التعليم والصحة والتدريب الفني والمهني والبيئة والآثار والزراعة والري، كاشفًا عن مشروع إيطالي في مجال التغذية المدرسية يستفيد منه الطلبة الأكثر احتياجا بقيمة 2 مليون يورو.

يشار إلى أن برنامج مبادلة الديون الإيطالية يعد إحدى الآليات المبتكرة لتمويل التنمية ويتم من خلاله تخصيص المقابل المحلي لمبلغ الدين لتمويل مشروعات تنموية في مختلف المحافظات المصرية، وقد سبق أن تم توقيع الاتفاق الخاص بالشريحة الثانية لبرنامج مبادلة الديون الإيطالية بين مصر وإيطاليا في عام 2007 بمبلغ 100 مليون دولار لتمويل عدد من المشروعات التنموية وفقا لأولويات خطة التنمية في مصر.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت عودة السفير الإيطالي إلى القاهرة بعد أكثر من عام على سحبه.

وتوترت العلاقات بشكل حاد بين مصر وإيطاليا، على خلفية مقتل الطالب ريجيني الذي كان موجودا في القاهرة منذ سبتمبر 2015، وعثر عليه مقتولا على إحدى الطرق غرب القاهرة في فبراير 2016، وعلى جثته آثار تعذيب، وأكدت الخارجية الإيطالية في بيان أن إعادة السفير تفيد في مناح عدة لمتابعة قضية ريجيني.