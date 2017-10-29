التضخم في الإمارات يرتفع 1.1% في سبتمبر الماضي‎

أظهرت معطيات رسمية، اليوم الأحد، أن معدل تضخم أسعار المستهلكين في الإمارات العربية المتحدة، ارتفع إلى 1.1% في سبتمبر/ أيلول الماضي، على أساس سنوي.

وأوضحت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، أن الارتفاع جاء مدفوعًا بشكل رئيس بزيادة أسعار الأغذية والنقل.

وبحسب البيانات، قفزت تكاليف النقل بنسبة 4.3% ،بعد رفع أسعار الوقود، فيما زادت أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية (تشكل 14.3% من إنفاق المستهلكين) بنسبة 1.5%.

في المقابل، تراجعت تكلفة الإسكان والمرافق (تشكل 34.1% من إنفاق المستهلكين) ،على أساس سنوي، بنسبة 0.1% في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم بنسبة 0.1% مقارنة بشهر أغسطس/آب السابق عليه.

ويعكس معدل التضخم (الرقم الذي يقيس تكلفة الحصول علي الخدمات والسلع الرئيسة للمستهلكين) تحركات الأسعار، ويرصد معدلات الغلاء في الأسواق المختلفة.