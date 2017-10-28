ما حقيقة تخصيص 147 ريالًا لكل مستفيد من “حساب المواطن” السعودي؟

قال برنامج “حساب المواطن” السعودي إنه سيتم الإعلان عن “احتساب” المبالغ المقررة للصرف بعد إقرار سياسة البرنامج من المقام السامي.

جاء ذلك، ردًا على استفسارات مستفيدين تساءلوا عن صحة ما يتم تداوله من أنه تم تخصيص مبلغ 147 ريالاً لكل مواطن، وفقًا لموقع “سبق” السعودي.

وأقرّت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في وقت سابق، أعداد المستفيدين والمبالغ المستحقة لبرنامج حساب المواطن لشهر تشرين أول/ أكتوبر.

ومن المتوقع أن تُقر سياسات البرنامج وتُعلن تفاصليه بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيداً لصرف أول الدفعات.

وكان برنامج “حساب المواطن” بدأ استقبال طلبات المواطنين للتسجيل في شباط/ فبراير الماضي، وذلك للتخفيف من وطأة الآثار الاقتصادية الناتجة عن الإصلاحات المختلفة على الأُسر السعودية المستحقة.

واختار البرنامج، قبل أيام، الأُسر بدلاً من الأفراد لتلقي قيمة الدعم، وذلك لأن الأسرة تُعد الوحدة الاقتصادية الرئيسة في المجتمع السعودي.

ويُعرّف البرنامج الأُسرة بأنها “مجموعة من الأفراد تربطهم صلة قرابة من الدرجة الأولى، مثل: الزوج، والزوجة، والابن، والبنت، ويقطنون في مسكن واحد، كما يندرج تحتهم جميع الأبناء غير المتزوجين والبنات غير المتزوجات في حال كانوا يقطنون في المسكن نفسه، ويمكن أن يكون رب الأسرة ذكراً أو أنثى بناءً على حالة الأسرة الاجتماعية”.

وكان توجيه رسمي من مؤسسة النقد العربي السعودي “البنك المركزي” إلى البنوك السعودية، كشف عن قرب البدء بصرف المستحقات المالية للمسجلين في البرنامج.

وتعتزم السعودية رفع أسعار الطاقة والمياه تدريجيًا، لتصل إلى المعدل العالمي في 2020، كما وتبحث عن خطة لخفض الدعم على البنزين والوقود في نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل على أقصى تقدير.