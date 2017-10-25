مدير برنامج “حساب المواطن” يعلق على الرسائل التي تفيد بقرب موعد صرف الدعم للسعوديين

قال علي الراجح مدير عام برنامج “حساب المواطن” السعودي، اليوم الأربعاء، إن الرسائل التي ترسل من قبل البرنامج إلى المواطنين والتي تفيد بقرب موعد صرف الاستحقاق “دورية” ترسل منذ أشهر.

وأكد الراجح في تصريح لصحيفة “عكاظ” المحلية، أنه لا جديد حول ميعاد صرف برنامج حساب المواطن.

ويرسل برنامج حساب المواطن بشكل دوري رسائل إلى المواطنين تفيد بضرورة التأكد من صحة رقم الحساب البنكي الخاص بهم وربطه مع الطلب المقدم في برنامج الدعم.

وكان برنامج “حساب المواطن” بدأ باستقبال طلبات المواطنين للتسجيل في شباط/ فبراير الماضي، وذلك للتخفيف من وطأة الآثار الاقتصادية الناتجة عن الإصلاحات المختلفة على الأسر السعودية المستحقة.

وحسب وثيقة برنامج التوازن المالي المعلنة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، توقعت الحكومة السعودية أن يتراوح الدعم النقدي للمواطنين بين 20 و25 مليار ريال (5.3 إلى 6.7 مليار دولار) خلال 2017، فيما سيصل ما بين 60 و70 مليار ريال (16 إلى 18.7 مليار دولار) في 2020.

وتنوي السعودية رفع أسعار الطاقة والمياه تدريجيًا، لتصل للمعدل العالمي في 2020، في حين ستعوّض المواطنين بدعم نقدي عبر ما يسمى ببرنامج حساب المواطن.

واختار البرنامج، قبل أيام، الأسر بدلاً من الأفراد لتلقي قيمة الدعم، وذلك لأن الأسرة تُعد الوحدة الاقتصادية الرئيسة في المجتمع السعودي.

ويُعرّف البرنامج الأسرة بأنها “مجموعة من الأفراد تربطهم صلة قرابة من الدرجة الأولى، مثل: الزوج، والزوجة، والابن، والبنت، ويقطنون في مسكن واحد، كما يندرج تحتهم جميع الأبناء غير المتزوجين والبنات غير المتزوجات في حال كانوا يقطنون في المسكن نفسه، ويمكن أن يكون رب الأسرة ذكراً أو أنثى بناءً على حالة الأسرة الاجتماعية”.

وكان توجيه رسمي من مؤسسة النقد العربي السعودي “البنك المركزي” إلى البنوك السعودية، كشف عن قرب البدء بصرف المستحقات المالية للمسجلين في البرنامج.