السعودية تطرح 25 ألف وحدة سكنية في مكة المكرمة ضمن برنامج “سكني”

تعتزم وزارة الإسكان السعودية إطلاق 11 مشروعًا، منها 9 مشاريع بنظام البيع على الخريطة “وافي” ضمن برنامج “سكني”.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف السويلم: إن “المشاريع ستطلق بالتعاون مع مطورين عقاريين مؤهلين في عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة”. مضيفًا:” أن مشروعين تم طرحهما للحجز، فيما اثنان آخران سيتم إطلاق معارض الحجز الخاصة بهما قبل نهاية العام الحالي”.

ولفت السويلم إلى أن:” 5 مشاريع سيتم إطلاقها خلال العام المقبل بإجمالي وحدات سكنية تصل إلى 25 ألف وحدة سكنية، تتنوع ما بين شقق، وتاون هاوس، وفلل، إلى جانب مشروعين للفلل الجاهزة في محافظتي القنفذة، والخرمة، خصصا للمواطنين ضمن برنامج سكني، وستطلق معارض المعاينة والحجز خلال الفترة القادمة”.

وقال المتحدث لصحيفة “عكاظ” السعودية، إن الوزارة أصدرت حتى الآن 3781 أمرًا بسداد رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني المحدد من قبل الوزارة، ضمن برنامج الأراضي البيضاء، الذي أقره مجلس الوزراء، وبدأ تطبيقه في رمضان عام 1437هـ.

وأوضح، أنه “بلغت المساحات الإجمالية للأراضي الصادر بحقها رسوم 239.084.387م2 في كل من الرياض، وجدة، وحاضرة الدمام”.

وتابع، “تجري حاليًا عملية الفرز والتقييم للأراضي المسجلة لتحديد الخاضعة للنظام في مكة المكرمة؛ تمهيدًا لإصدار الرسوم الخاصة بها، إذ تم تسجيل 98 أرضًا، بمساحة إجمالية تتجاوز 15 مليون متر مربع”.

ومن المتوقع، بحسب السويلم، إعلان أوامر السداد لأراضي مكة المكرمة في الربع الأول من العام الهجري الحالي. مضيفًا أنه “في حالة عدم سداد الرسوم المقررة ترفع الحالات التي تنطبق عليها لائحة المخالفات إلى لجنة المخالفات والاعتراضات، التي من شأنها تقرير المخالفة حسب اللائحة، التي قد تصل إلى 5.2 % من قيمة الأرض السوقية”.