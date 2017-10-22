السعودية..تزايد عدد تراخيص الاستثمار الأجنبي 77% في الربع الثالث من 2017

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأحد، تزايد أعداد تراخيص المشاريع الاستثمارية في السعودية بنسبة 77% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2017.

وبلغ عدد التراخيص الجديدة في الربع الثالث من العام الجاري 87 ترخيصاً، ارتفاعا من 44 ترخيصا في الفترة نفسها من 2016.

وبحسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، ارتفع رأس المال المرخص في الربع الثالث من 2017، بنسبة 385% إلى 1.502 مليار ريال (400.5 مليون دولار)، مقارنة مع 310 ملايين ريال (82.7 مليون دولار) في الفترة المناظرة.

واستحوذ القطاع الصناعي على أكبر حصة في جذب الاستثمار في الربع الثالث 2017، بنسبة 47% من حيث قيمة رأس المال المستثمر.

وتراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى السعودية في 2016، بنسبة 7.4% إلى 7.5 مليار دولار، مقابل 8.1 مليار دولار في 2015، بحسب منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”.

وتعرضت السعودية في 2016 لهبوط حاد في الإيرادات، ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات تقشف وإعادة ضبط للنفقات.

وفي أبريل/نيسان من العام 2016، أطلقت المملكة “رؤية السعودية 2030” كخطة طموحة تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط لتطوير وفتح وتنمية أسواقها واجتذاب المزيد من الاستثمارات.