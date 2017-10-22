أصول مصارف الإمارات ترتفع 3.6% في سبتمبر الماضي‎

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأحد، ارتفاع أصول القطاع المصرفي في الإمارات، بنسبة 3.6% في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي على أساس سنوي.

وبحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي، زادت أصول المصارف إلى 2643.2 مليار درهم (720.2 مليار دولار) حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنة مع 2550.1 مليار درهم (695 مليار دولار) في الفترة المقابلة من 2016.

وعلى أساس شهري ارتفعت أصول المصارف الإماراتية، بنسبة 0.9% قياساً على 2618 مليار درهم (713.3 مليار دولار) في أغسطس/ آب الماضي السابق له، بحسب بيانات المركزي.

وارتفع إجمالي الائتمان المصرفي (القروض والتمويلات) بنسبة 0.1%، من 1579 مليار درهم (430.2 مليار دولار) في أغسطس/ آب 2017 إلى 1580 مليار درهم (430.5 مليار دولار) في سبتمبر/أيلول الماضي.

وزاد إجمالي الودائع المصرفية، في سبتمبر الماضي، إلى 1593 مليار درهم (434 مليار دولار)، نتيجة نمو ودائع المقيمين بقيمة 7.6 مليار درهم (ملياري دولار) وغير المقيمين بمقدار 6 مليارات درهم (1.6 مليار دولار).

ويعمل في الإمارات 49 مصرفا، بينها 23 مصرفا محليا و26 بنكا أجنبيا؛ فيما يصل إجمالي عدد الفروع المنتشرة على مستوى الدولة 948 فرعا، من بينها 862 فرعا لمصارف وطنية، و86 فرعا لبنوك أجنبية.