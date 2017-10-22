دول خليجية ترفع الحظر عن استيراد حاصلات زراعية مصرية‎

قالت وزارة الزراعة المصرية، اليوم الأحد، إن البحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة قررت رفع الحظر عن وارداتها من الحاصلات الزراعية المصرية.

وأضافت وزارة الزراعة في بيانها أنه “تجري حاليًا دراسة وقف المُصَدر ،وليس الدولة المستورد منها في حال حدوث مشكلة خاصة بالتصدير لمخالفة المعايير والإجراءات المتفق عليها”.

ويبلغ حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية للدول العربية نحو 1.2 مليون طن سنويًا.

ويبدأ الموسم التصديري للحاصلات الزراعية المصرية من بداية أيلول/سبتمبر حتى نهاية آب/أغسطس، وتكون ذروة الموسم بين تشرين الثاني/نوفمبر ومنتصف نيسان/أبريل.

وواجهت الصادرات الزراعية المصرية مشاكل بعد أن حظرت دول غربية وعربية استيراد بعض الخضر والفاكهة من مصر بسبب المبيدات الحشرية.

وحظرت السعودية في تموز/يوليو، استيراد الفراولة المصرية بسبب متبقيات المبيدات، وأعلنت الإمارات في نيسان/أبريل حظر استيراد الفلفل المصري بأنواعه. وحظر السودان في مايو / أيار دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية.