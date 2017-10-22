تراجع إيرادات قناة السويس إلى 459.8 مليون دولار في أيلول الماضي

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأحد، انخفاض إيرادات مصر من قناة السويس إلى 459.8 مليون دولار في أيلول/سبتمبر الماضي ،من 470.6 مليون دولار في آب/أغسطس الماضي.

وكانت إيرادات القناة قد بلغت 416.6 مليون دولار في أيلول/سبتمبر 2016.

وتختصر قناة السويس، البالغ طولها 192 كيلومترًا، زمن الرحلة بين آسيا وأوروبا نحو 15 يومًا في المتوسط.

وفي عام 2016 بأكمله تراجعت إيراداتها إلى 5.005 مليار دولار بنسبة 3.3 % مقارنة مع 5.175 مليار دولار عام 2015.

وتتوقع هيئة قناة السويس، ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2023.