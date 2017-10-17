توجيه رسمي للبنوك السعودية يكشف قرب صرف مخصصات حساب المواطن

كشف توجيه رسمي من مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) إلى البنوك السعودية، عن قرب البدء بصرف المستحقات المالية للمسجلين في برنامج حساب المواطن الذي أطلقته المملكة قبل أشهر لتعويض المتضررين من ارتفاع مرتقب لأسعار الوقود وموارد الطاقة.

ونقلت صحيفة “سبق” الإلكترونية المقربة من دائرة صنع القرار بالمملكة، عن مصادر مطلعة لم تسمها، توقعها صدور توجيهات من مؤسسة النقد بعدم المساس بمخصصات برنامج حساب المواطن عند البدء في صرفها، سواء بالحجز عليها، أو الاستقطاع منها.

وتوقعت الصحيفة التي تنشر على الدوام تفاصيل حصرية لخطط وقرارات حكومية وتوجيهات ملكية، أن يتم إعلان سياسات وتفاصيل برنامج حساب المواطن خلال الأيام المقبلة تمهيدًا لبدء صرف مخصصات البرنامج الداعمة للمواطنين.

وكانت وكالة “بلومبيرغ” الأميركية للأخبار الاقتصادية، نقلت الشهر الماضي عن مصدر سعودي مطلع أن قرارًا بزيادة أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 80% سيتخذ خلال تشرين الأول/ أكتوبر الجاري على أبعد تقدير، بحيث يبدأ سريانه في الشهر المقبل.

ووفقاً للوكالة فإن سعر الوقود سيصبح قريبًا من السعر العالمي، وأن سعر ليتر البنزين صنف “91 أوكتان” سيرتفع من ثلاثة أرباع الريال إلى 1.35 ريال (ما يعادل 36 سنتًا)، في حين سترجئ الحكومة السعودية زيادة أسعار بقية المحروقات حتى أوائل العام المقبل.

وتعهدت الحكومة السعودية في وقت سابق، بصرف بدلات مالية عبر برنامج حساب المواطن الذي سجل فيه أكثر من 12 مليون مواطن ومواطنة سعوديين، قبل إجراء أي زيادة مرتقبة على أسعار الطاقة في السعودية.

ويهدف برنامج حساب المواطن الذي أطلق مطلع شباط/ فبراير من العام الجاري، إلى حماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، وقد تتسبّب في عبء إضافي على بعض فئات المجتمع.

وأنهت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المسؤولة عن البرنامج، آليات وسياسات برنامج حساب المواطن ورفعتها إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، والذي سيصدر أمر الصرف منه شخصيًا.

ولا تعرف بالضبط قيمة البدل النقدي الذي سيحصل عليه كل مواطن أو عائلة مستحقة له، إذ تم ربط آلية تحديد مبلغ الصرف لكل شخص وفق عدة معطيات منها دخل الأسرة وعدد أفرادها.