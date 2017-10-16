الصندوق السيادي السعودي يعيّن مديرًا للتطوير

عين صندوق الاستثمارات العامة السعودي موظفين كبارا جددا مع توسع دوره في إطار جهود المملكة لتنويع موارد اقتصادها.

وبحسب صفحته على موقع “لينكد إن” عين جريج بانكهرست في منصب مدير التطوير بالصندوق. وكان بانكهرست يشغل من قبل منصب المدير التنفيذي للديار القطرية الذراع العقارية لصندوق الثروة السيادي القطري.

وأحد أدوار صندوق الاستثمارات العامة هو قيادة التطوير العمراني والمشاريع الصناعية للمساعدة في الحد من اعتماد السعودية على صادرات النفط.

يعكف الصندوق، الذي من المعتقد أن أصوله تبلغ نحو 180 مليار دولار، على تعيين خبراء ماليين من أنحاء العالم منذ العام الماضي مع استثماره في مشاريع محلية بينما يتولى إدارة حصص في شركات سعودية كبرى واستثمارات أجنبية مثل شراء حصة قيمتها 3.5 مليار دولار في أوبر العام الماضي.

وشملت التعيينات الجديدة في الأشهر الأخيرة جيسون ميراجيلوتا، الذي عمل سابقا في إعمار العقارية، في منصب المدير التنفيذي للتخطيط الرئيسي، وأوين ليه في منصب مدير المخاطر التشغيلية، وفقا لموقع لينكد إن.

ولم يرد الصندوق السعودي على الفور على طلب للتعقيب بشأن التعيينات.