البنك الدولي يضخ 125 مليون دولار لتنمية صعيد مصر

كشفت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، هالة السعيد، أن البنك الدولي ضخ 125 مليون دولار لتنمية منطقة الصعيد التي شهدت تهميشا خلال الحقب السابقة.

وأشارت السعيد في بيان، إلى أن رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل وجه بتذليل كل العقبات التي قد تواجه تنفيذ برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر الممول بقرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بما يحقق أكبر عائد مع التأكيد على ضرورة التزام مصر بجميع اتفاقياتها مع الجهات الدولية.

وأكدت أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا مضاعفة لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.

وقالت السعيد، عن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر: “خضع هذا البرنامج للمراجعة الدقيقة من قِبل العديد من الاستشاريين والمتخصصين بمعرفة وزارتي التخطيط والتنمية المحلية”.

وتمت مناقشة نتائج هذه المراجعة مع بعثة البنك الدولي، التى قامت بزيارة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الشهر الماضي باعتبارها الوزارة التي تترأس اللجنة التسييرية للمشروع.

وتابعت السعيد: “نسعى للبدء الفوري في استكمال إجراءات البدء في تنفيذ البرنامج لما فيه من نفع كبير على محافظتي قنا وسوهاج، وهما من أفقر محافظات مصر”.

وأشارت إلى أنه “بالتوازي مع تنفيذ برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر تقوم الحكومة المصرية بالعديد من الخطوات الإصلاحية التي ستساعد هذا المشروع مثل: قانون الإدارة المحلية الجديد الذي سيتم إصداره قريبًا وسيعطي مسؤوليات وصلاحيات جديدة للمحافظات بالإضافة إلى منظومة التخطيط المحلي، وما تضمه من إعداد خطط للتنمية المحلية لمدة ثلاث سنوات، وتحديد أسقف مالية لكل محافظة بناء على معادلة تمويلية وغيرها وهذه الإصلاحات تحتاج إلى استعدادات جيدة وكبيرة بالإضافة إلى بناء للقدرات”.

ووافق رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل في سبتمبر/ أيلول 2016 على إتمام الإجراءات المتعلقه بقرض البنك الدولي الذي يهدف إلى تنمية الصعيد ودعم القدرات التنافسية للقطاعات الاقتصادية في سوهاج وقنا وذلك من خلال تطوير المناطق الصناعية والخدمات الحكومية.