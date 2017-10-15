3 بنوك دولية تقترب من الحصول على تراخيص عمل في السعودية

قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، أحمد الخليفي، إن بنكين عاملين في المنطقة، ومصرفًا آسيويًا، وصلوا إلى مراحل متقدمة، للحصول على تراخيص عمل في المملكة.

ولم يورد الخليفي، مزيدًا من التفاصيل بشأن جنسيات المصارف الثلاثة، أو موعد حصولها على موافقات العمل.

وأضاف الخليفي، في مقابلة مع قناة العربية، اليوم الأحد، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين “أن بنكًا أوروبيًا أبدى الرغبة لدخول السوق السعودية، فيما حتى الآن لم يقدم الطلب رسميًا”.

وكان الخليفي صرح في الـ4 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أن “المؤسسة تدرس طلبات تقدمت بها ثلاثة بنوك للحصول على رخص؛ بهدف دخول السوق السعودية، وهناك ثلاثة بنوك أخرى أبدت اهتمامًا، لكنها لم تتقدم بعد”.

ويضم القطاع المصرفي السعودي، 12 بنكًا محليًا مدرجًا في البورصة السعودية، وفروعا لـ13 بنكًا أجنبيًا.

وفي سياق آخر، أكد المسؤول السعودي، أن المؤسسة قد ترفع الحد الأقصى لنسبة القروض إلى الودائع في القطاع المصرفي إذا وجدت حاجة لذلك، لمقابلة احتياجات الاقتصاد.

ويبلغ الحد الأقصى لنسبة القروض للودائع حاليًا 90 في المئة.

ورفع “المركزي السعودي” نسبة القروض للودائع من 85 إلى 90 في المئة، في فبراير/ شباط 2016.

وجاءت خطوة “المركزي السعودي” ،كمحاولة لتعزيز قدرة البنوك على الإقراض ،بالتزامن مع تراجع الودائع بسبب الأوضاع الاقتصادية في البلاد ؛بعد تراجع أسعار النفط.