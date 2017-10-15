10 شروط لشمول الوافدات المهجورات بـ”الضمان” في السعودية

وضعت السعودية 10 شروط لشمول الوافدة الأجنبية، المهجورة المتزوجة من مواطن سعودي، في مظلة الضمان الاجتماعي بالمملكة.

وقالت وزارة العمل السعودية: “إن الشروط تشمل، أن يكون الزواج بين المرأة الأجنبية والمواطن السعودي قد تم بطريقة رسمية، وأن تكون الزوجة مقيمة بصفة دائمة في السعودية، مؤكدة أهمية أن تكون الزوجة الأجنبية المهجورة تمتلك إقامة سارية المفعول، وفق ما نقلت صحيفة “المدينة” المحلية السعودية، اليوم الأحد.

كما شملت الشروط أن يكون العائل، أي الزوج السعودي، قد هجر الأسرة لمدة تزيد عن 3 أشهر، وألا تكون الزوجة تمتلك مصدرًا كافيًا للعيش.

وتضمنت الشروط الجديدة، ألا تكون الزوجة الأجنبية المهجورة على رأس عملها ،وألا يتجاوز راتبها التقاعدي الحد المانع من الصرف، فضلًا عن عدم وجود سجلات أو رخص تجارية أو عمالة مهنية على كفالتها، وفي حالة وجودها، ألا يتجاوز عدد العمالة غير المهنية لديها اثنين.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم إجراء دراسة ميدانية؛ للتأكد من تحقيق كل زوجة أجنبية مهجورة ،ومتزوجة من سعودي للشروط المذكورة، مشددة على أهمية الالتزام بها لتحقيق شروط الانضمام للضمان الاجتماعي.