ضمن برنامج “سكني”.. “الإسكان” السعودية تعتزم تشييد 9 آلاف مبنى “تاون هاوس”

أعلنت وزارة الإسكان السعودية عزمها تخصيص أكثر من 9 آلاف مبنى “تاون هاوس” للمستفيدين من برنامج الدعم السكني في 6 مدن عن طريق نظام البيع على الخارطة.

وقال المشرف على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص في الوزارة أحمد مندورة، إن “إنشاء هذه المباني يأتي ضمن مشروعات برنامج سكني في مدن الرياض ، الدمام، أبها، الخرج، خميس مشيط ورابغ”، حسب ما نشرته صحيفة “عكاظ”.

وأضاف مندورة، أن “هذا النظام من المباني سيسهم في توفير أكبر عدد من الوحدات السكنية، وتنظيم عملية البناء، والحد من عشوائية التشييد، إضافة لتوفير عدة خيارات أمام المستفيدين بجودة عالية وأسعار مناسبة”.

وأشار إلى أن مباني الـ “تاون هاوس“، عبارة عن وحدات سكنية متراصة ومتجانسة وموحدة الشكل يفصلها جداران مزدوجان، وهو نظام بناء متبع في عدد من الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية، أستراليا، ودول أوروبية وآسيوية، نظراً لأنه أحد الحلول الإسكانية الفاعلة.