شركة مرسيدس تستدعي أكثر من 350 ألف سيارة في الصين

قالت الهيئة المعنية بمراقبة الجودة في الصين اليوم الجمعة، إن “مرسيدس-بنز”، علامة السيارات الفاخرة لشركة دايملر الألمانية لصناعة السيارات، ومشاريعها المشتركة في البلاد ستستدعي 351 ألفا و218 سيارة بسبب مشكلات محتملة في وسائد هوائية تنتجها تاكاتا اليابانية.

وقالت الإدارة العامة للإشراف على الجودة والتفتيش والحجر الصحي على موقعها الإلكتروني إن لديها بواعث قلق بشأن مخاطر ناشئة عن أعطاب محتملة في وحدات نفخ الوسائد الهوائية بالسيارات.

وتُظهر التقديرات الصينية الرسمية أن هناك أكثر من 20 مليون سيارة في الصين مزودة بوسائد هوائية من صنع تاكاتا التي جرى ربطها بما لا يقل عن 16 حالة وفاة و180 إصابة في أنحاء العالم، وهذه الوسائد الهوائية معرضة للانفجار بقوة شديدة جدا مما يؤدي إلى تطاير شظايا منها.

وتسبب هذا العيب في أكبر عملية استدعاء في تاريخ قطاع السيارات وأدى لإشهار الشركة اليابانية المصنعة للوسائد الهوائية إفلاسها.

وقالت الإدارة الصينية إن الاستدعاء من قبل “مرسيدس-بنز” ومشاريعها المشتركة الصينية سيبدأ من 15 أكتوبر/ تشرين الأول وسيشمل السيارات المصنعة محليا والمستوردة المنتجة في الفترة بين 2006 و2012 لطرز من بينها الفئة “أس.إل.كيه” والفئة “إيه”.

ويأتي هذا بعد استدعاء مماثل من قبل جنرال موتورز وفولكسفاغن الشهر الماضي.