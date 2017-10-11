مشروع سعودي إماراتي في منطقة البحر الأسود باستثمارات تصل إلى 1.33 مليار دولار

قال عبدالله الدبيخي، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك”، إن شركته تعمل حالياً على تأسيس مشروع مشترك مع شركة “الظاهرة القابضة” الإماراتية، بهدف الاستثمار في منطقة البحر الأسود بقيمة 1.33 مليار دولار.

وأضاف الدبيخي، في تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء، على هامش الملتقى الإماراتي السعودي للأعمال، المقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أن الاستثمارات تشمل شراء أراض زراعية ومخازن وخدمات لوجستية، من خلال عمليات استحواذ مرتقبة.

وأوضح الدبيخي، أن المشروع يتضمن الاستثمار في الماشية، وإنتاج الحبوب في 10 دول بمنطقة البحر الأسود من بينها روسيا وأوكرانيا والمجر.

وتأسست شركة “سالك” السعودية، العام 2009، كشركة مساهمة برأسمال 3 مليارات ريال سعودي (800 مليون دولار)، مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة المملوك من قبل الحكومة.

أما شركة “الظاهرة القابضة”، فهي الشريك الاستراتيجي لحكومة أبوظبي في مسائل الأمن الغذائي، وهي متخصصة في زراعة وإنتاج وتوريد الأعلاف الحيوانية والمحاصيل الغذائية.