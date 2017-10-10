أقل من 44 “بيتكوين” تمنحك الحصول على مواطنة هذه الدولة.. تعرف على مزاياها

بدأت دولة جزيرة “فانواتو” Vanuatu الواقعة في جنوب المحيط الهادئ، بالموافقة على الدفع بعملة الـ”بيتكوين” في برنامجها للمواطنة والبالغ قيمته 200 ألف دولار، وبذلك تصبح أول دولة تقبل الـ”العملة المشفرة- الإلكترونية” مقابل منح جنسيتها.

ويتم تداول عملة الـ”بيتكوين” بسعر 4.581 دولار في السوق حاليًا، ما يعني أن برنامج المواطنة الاستثماري في فانواتو سيكلف نحو 43.64 “بيتكوين”.

وتوفر المواطنة في دولة فانواتو، العضو في الكومنولث، السفر بدون تأشيرة إلى 113 بلدًا بما في ذلك المملكة المتحدة وروسيا ودول الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت فانواتو، عن ضرائبها المنخفضة للمشترين، وتقديم جواز سفر ثانٍ في البلاد التي لا تفرض أي أرباح على رأس المال أو ضرائب على الدخل. ولا يفترض على المواطنين المحتملين العيش في فانواتو، أو حتى زيارة البلد لمرة واحدة.

وقال جيمس هاريس، المدير التنفيذي لشبكة مراكز الإعلام في فانواتو: “لا تزال هناك بعض الشكوك المحيطة باستخدام العملة المشفرة في المعاملات المالية، والبعض يخشى أنها يمكن أن تكون مرتبطة بأنشطة غير مرغوب فيها”.

وأكد هاريس: “في الواقع، إن العكس هو الصحيح، حيث إن العملة المشفرة موجودة في الدفاتر الحسابية ،ويمكن تتبعها عبر تاريخ إنشائها بأكمله والتجارة بها مرئية تمامًا”.

وازدهر الاستثمار بالهجرة ،الذي يقدر بمليارات الدولارات مع قيام الحكومات بتقديم تأشيرات الدخول والجنسية للأشخاص مقابل الاستثمار في الشركات المحلية والملكيات العقارية، في ظل تزايد حالة عدم اليقين العالمي حول الحدود والهجرة.

وفي وقت سابق من هذا العام، بدأت الحكومة التايلاندية بتقديم تأشيرات إقامة لـ”الأجانب الأثرياء“، ما يسمح لهم بالعيش في البلاد مقابل حوالي 3 آلاف دولار سنويًا.

وهناك 7 برامج مختلفة للمواطنة، حيث يبلغ سعر برنامج “امتياز النخبة” الأغلى نحو 60 ألف دولار للإقامة لمدة 20 عامًا، بالإضافة إلى مبلغ 600 دولار رسوم عضوية سنويًا.

ويشمل السعر برنامج المدخل الذي ترعاه الدولة، والذي يوفر لكبار الشخصيات الوصول إلى الوكالات الحكومية المعنية بالهجرة ورخص القيادة وتصاريح العمل.