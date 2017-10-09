الأمريكي “ريتشارد ثالر” يفوز بجائزة نوبل في الاقتصاد

قالت الأكاديمية الملكية السويدية ،اليوم الاثنين، إن خبير الاقتصاد الأمريكي ريتشارد ثالر، فاز بجائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2017 ،عن إسهاماته في مجال الاقتصاد السلوكي.

وقالت الأكاديمية لدى الإعلان عن الجائزة البالغة قيمتها تسعة ملايين كرونة (1.1 مليون دولار) “في المجمل، بنت إسهامات ريتشارد ثالر جسرا بين التحليلات الاقتصادية والنفسية لصنع القرار”.

وأضافت، “النتائج التجريبية والرؤى النظرية ،التي توصل لها أسهمت في تأسيس مجال الاقتصاد السلوكي الجديد والمتوسع بسرعة، والذي كان له أثر واسع على الكثير من مجالات السياسة والبحوث الاقتصادية”.

وتأسست جائزة الاقتصاد، والتي تعرف رسميًا باسم جائزة سفيرجيس ريكسبانك في العلوم الاقتصادية إحياء لذكرى ألفريد نوبل، عام 1968. ولم تكن الجائزة ضمن مجموعة الجوائز الأصلية التي نصت عليها وصية نوبل، مخترع الديناميت عام 1895.