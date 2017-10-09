العراق يبقي سعر بيع الخام الخفيف لآسيا دون تغيير الشهر المقبل

قالت شركة تسويق النفط العراقية “سومو” ،اليوم الاثنين، إن العراق حدد سعر البيع الرسمي لشحنات تشرين الثاني/نوفمبر من خام البصرة الخفيف إلى آسيا عند مستوى يقل 0.25 دولار للبرميل، عن متوسط الأسعار المعروضة لخامي سلطنة عمان ودبي، أي دون تغير عن الشهر السابق.

وتحدد سعر بيع خام البصرة الثقيل إلى آسيا في الشهر ذاته، عند مستوى يقل 3.85 دولار للبرميل عن متوسط عمان ودبي، حسبما ذكرت “سومو” في بيان بالبريد الإلكتروني.

وظل سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في شحنات تشرين الثاني/نوفمبر، المتجهة إلى أسواق أمريكا الشمالية والجنوبية دون تغيير عند مؤشر “أرجوس” للخام عالي الكبريت، مضافًا إليه 0.35 دولار للبرميل، واستمر سعر بيع خام كركوك إلى الولايات المتحدة عند 1.10 دولار للبرميل فوق المؤشر.

وتراجع سعر البيع الرسمي لشحنات تشرين الثاني/نوفمبر من خام البصرة الخفيف إلى أوروبا 0.30 دولار، ليصبح 3.05 دولار للبرميل دون “برنت” المؤرخ، وارتفع سعر البيع الرسمي لشحنات خام كركوك إلى مستوى يقل 2.85 دولار عن السعر القياسي ذاته.