الاتحاد الأوروبي يفرض رسوم إغراق على واردات الصلب من دول بينها إيران

قرّر الاتحاد الأوروبي، فرض رسومًا على واردات الحديد المدرفل على الساخن من إيران، وروسيا، والبرازيل، وأوكرانيا، بعد شكوى تقدم بها مصنّعون في الاتحاد من أن الصلب الذي يستخدم في البناء وصناعة المعدات، يباع بأسعار منخفضة على نحو مبالغ فيه.

وقالت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، إن الاتحاد سيفرض رسوم إغراق تتراوح بين 17.6 و96.5 يورو (20.6-112.8 دولار) للطن بدءًا من السبت.

وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت في البداية حدًا أدنى للسعر، عند 472.27 يورو للطن، لتجنب الرسوم، لكنها عدّلت اقتراحها بعدما عجزت عن الحصول على تأييد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.