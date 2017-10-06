الذهب ينزل لأدنى مستوى في شهرين مع ارتفاع الدولار

انخفض الذهب لأدنى مستوياته في نحو شهرين مع تحركه داخل نطاق ضيق، اليوم الجمعة، وسط ارتفاع الدولار لأعلى مستوياته في أكثر من 7 أسابيع قبل بيانات الوظائف الأمريكية المهمة المنتظر صدورها اليوم.

وبحلول الساعة 0705 بتوقيت غرينتش، لم يطرأ تغير يذكر على الذهب ليستقر عند 1267.71 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما بلغ أدنى مستوياته منذ التاسع من أغسطس/ آب في الجلسة.

وانخفض المعدن الأصفر 0.9 % منذ بداية الأسبوع، ويتجه لتكبد رابع خسائره الأسبوعية على التوالي.

وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر/ كانون الأول 0.2 % إلى 1270 دولارا للأوقية.

وارتفعت الأسهم الآسيوية مقتفية أثر مكاسب وول ستريت، ولامس الدولار أعلى مستوى له في أكثر من 7 أسابيع أمام سلة من العملات، بدعم من مؤشرات جديدة على النمو الاقتصادي وآمال بإحراز تقدم في الإصلاحات الضريبية الأمريكية، في حين يترقب المتعاملون بيانات الوظائف الأمريكية بحثا عن محفزات للمدى القصير.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات الوظائف الأمريكية لشهر سبتمبر/ أيلول تباطؤا بسبب تأثير الإعصارين هارفي وإرما.

وتتوقع الأسواق إلى حد كبير أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في ديسمبر/ كانون الأول للمرة الثالثة هذا العام.

ويتأثر الذهب كثيرا بارتفاع الفائدة لأنه يزيد من تكلفة الفرص البديلة الضائعة على حائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا بينما يعزز الدولار المقوم به المعدن.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 16.58 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.2 % إلى 913 دولارا للأوقية، بينما تراجع البلاديوم 0.1 % إلى 938 دولارا للأوقية.