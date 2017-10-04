هل يلغي السعوديون التعامل بالريال الورقي ويدشنون التداول بالعملة الإلكترونية؟

تعتزم السعودية إطلاق عملة رقمية إلكترونية وطرحها للتداول في البنوك بشكل تجريبي كمرحلة أولى.

ونقلت صحيفة “عاجل” السعودية، اليوم الأربعاء، عن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أحمد الخليفي، أن المؤسسة تخطط لإطلاق العملة الرقمية قريبًا.

وقال الخليفي، في مؤتمر صحفي، عقده في العاصمة الرياض، اليوم الأربعاء، إن المؤسسة تلقت ثلاثة طلبات للحصول على تراخيص مصرفية، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد نهاية لوجود الريال الورقي في المملكة.

وتأتي مساعي الحكومة السعودية في إطار توجه كثير من دول العالم لتحويل تداولاتها المصرفية إلى العملة الرقمية، في وقت تلقى فيه العملات الإلكترونية رواجًا واسعًا.

ويثير التداول بالعملات الرقمية حول العالم الكثير من السجال في ظل وجود معارضين لاستخدامها لاعتبارات أمنية، وسهولة استخدامها في غسيل الأموال وتمويل متشددين، فيما يؤيد آخرون التداول بها؛ لاسيما مسؤلو القطاعات المصرفية.

وعمدت بعض الدول إلى تغيير موقفها من العملات الرقمية، لتجدد العديد من اللوائح والقوانين التي كانت تحظر استخدامها.