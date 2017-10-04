الإمارات رفعت احتياطي الذهب إلى 2.8% في أغسطس الماضي

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أن المصرف المركزي الإماراتي (البنك المركزي)، رفع من قيمة احتياطي الذهب (الأونصات) لديه، بنسبة 2.8% على أساس شهري.

وحسب البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للمصرف الإماراتي، اليوم، بلغت قيمة احتياطات الذهب، 1.153 مليار درهم (313.9 مليون دولار) مع نهاية أغسطس/آب الماضي.

وكانت أصول المصرف من الذهب، قد بلغت 1.121 مليار درهم (305.2 مليون دولار) حتى نهاية يوليو/تموز 2017، ومقابل 1.02 مليار درهم (277.7 مليون دولار) بنهاية 2016.

ويعتبر الذهب ملاذًا آمنًا، وعنصرًا رئيسًا في تنوع احتياطات الدول من الأصول الأجنبية، تجنبًا لأي هبوط في قيم الاحتياطات الأخرى، كالسندات والعملات.

وطبقًا لأحدث بيانات مجلس الذهب العالمي، بلغ حجم احتياطي الذهب الإماراتي بنهاية أبريل/نيسان الماضي 7.5 أطنان، تساوي 0.4% من إجمالي احتياطيات البلاد الدولية.

وفي أبريل 2015، قرر مصرف الإمارات المركزي العودة لتكوين احتياطي الذهب للمرة الأولى منذ 8 سنوات، بعد أن اختفت في النصف الثاني من 2007.