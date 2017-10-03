قال أحمد كوجك نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية اليوم الثلاثاء إن بعثة من صندوق النقد الدولي ستزور مصر في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول.

وذكر كوجك في مؤتمر صحفي أن الزيارة ستستمر حتى الأسبوع الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وكانت مصر اتفقت في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي على برنامج قرض من صندوق النقد مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار، مرهون بإصلاحات اقتصادية طموحة تشمل خفض الإنفاق ورفع الضرائب للمساعدة في إنعاش الاقتصاد، وجرى الإفراج عن الشريحة الأولى بقيمة أربعة مليارات دولار على دفعتين.

وفي الشهر الماضي، قال سوبير لال رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر في مؤتمر صحفي إن الدفعة الثالثة من قرض الصندوق لمصر، والتي تبلغ قيمتها ملياري دولار، تتوقف على المراجعة الثانية قبل نهاية ديسمبر/ كانون الأول.

وقال كوجك إن هناك بعثة من صندوق النقد تزور مصر حاليا في زيارة غير رسمية من أجل التعرف على المسؤولين وخطط الحكومة بعد تعيين لال رئيسا جديدا لبعثة الصندوق إلى مصر خلفا لكريس جارفيس.