ارتفاع عجز ميزان المدفوعات بقطر إلى 10 مليارات دولار

ارتفع عجز ميزان المدفوعات للاقتصاد القطري خلال الربع الثاني من 2017 على أساس سنوي، إلى 10 مليارات دولار.

وبحسب البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي، بلغ عجز ميزان المدفوعات 10.1 مليار دولار خلال الربع الثاني 2017، مقابل عجز بـ285 مليون دولار في الربع المماثل من 2016.

وحقق ميزان المدفوعات في قطر، فائضًا بقيمة 2.49 مليار دولار خلال الربع الأول من 2017.

وأفادت بيانات المركزي القطري، بأن ميزان الحساب الجاري -الذي يتضمن الصادرات والواردات- سجل فائضًا بقيمة مليار دولار، فيما سجلت الخدمات عجزًا بقيمة 3.32 مليار دولار.

وأشار مصرف قطر إلى أن تحويلات العاملين الأجانب بلغت 3.93 مليار دولار في الربع الثاني، قابلها تحويلات للداخل بقيمة 381 مليون دولار.

وتعتبر قطر أكبر منتج ومصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.

ومنذ 5 يونيو/ حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها إجراءات عقابية، بسبب دعمها للإرهاب.

وتركت إجراءات الدول الأربع تأثيرات اقتصادية وتجارية سلبية على قطر.