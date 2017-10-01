أسعار السلع ترتفع في دول الخليج مدفوعة بفرض الضرائب

يواجه المواطنون والمقيمون في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ارتفاعا في أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية مدفوعا بفرض بعض الدول الأعضاء لضرائب على بعض السلع، حيث تعد خطوة غير مسبوقة في هذه الدول.

وأظهرت أرقام المركز الإحصائي التابع لمجلس التعاون الخليجي أن أسعار السلع في شهر يوليو/تموز الماضي سجلت ارتفاعا قدره 0.8% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وكانت المملكة العربية السعودية فرضت في يونيو/حزيران الماضي ضريبة على التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، في حين وصلت الضريبة على المشروبات الغازية إلى 50%، وحذت الإمارات العربية المتحدة حذوها وطبقت الضريبة الانتقائية اليوم الأحد.

وبحسب أرقام المركز الإحصائي الخليجي، فإن أبرز مجموعات السلع التي ارتفعت اسعارها هي مجموعة منتجات التبغ، التي ارتفعت اسعارها بنسبة 65.4%، تليها مجموعة التعليم (3.8%)، ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة (3.7%) ومجموعة الصحة (1.0%)، بحسب ما افادت به صحيفة “الشبيبة” العُمانية، اليوم الأحد.

ويشهد مطلع العام المقبل فرض دول الخليج لضريبة جديدة هي ضريبة القيمة المضافة، ونسبتها 5% على استهلاك السكان للسلع والخدمات.

وأدى انهيار أسعار النفط في العام 2014 إلى دفع دول مجلس التعاون إلى التفكير في تغيير شامل لجميع قطاعات الاقتصاد بما في ذلك فرض ضرائب جديدة وخصخصة وتغيير إستراتيجية الاستثمار وخفض حاد للإنفاق الحكومي.