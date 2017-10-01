منصة “نون. كوم” تنطلق في الإمارات والسعودية

بدأت العمليات التشغيلية لخدمة “نون دوت كوم” للتسوق الإلكتروني على شبكة الإنترنت في الإمارات والسعودية.

وعرضت نون للتجارة الإلكترونية التي يدعمها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، على موقعها مجموعة متنوعة من البضائع كالأزياء والإلكترونيات وغيرهما، يوم السبت.

ويقع مقر “نون.كوم” الرئيس في مدينة الرياض، فيما يقع المركز اللوجستي للمشروع في دبي ورلد سنترال.

وأطلق رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، منصة إلكترونية جديدة باسم “نون دوت كوم”، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كان يمتلك فيها صندوق الاستثمارات العامة السعودية نسبة 50%.

وأعرب العبار عن التزامه بجعل “نون” أول منصة للتجارة الإلكترونية في المنطقة العربية.

وتسعى المنصة لرفع مبيعات التجارة الإلكترونية الحالية في المنطقة من 3 مليارات دولار إلى 70 مليار دولار خلال 10 سنوات، أو ما يعادل 2% من إجمالي المبيعات وحركة التجارة في أسواق المنطقة، وفقا لموقع “مباشر”.