ابتداءً من 2018.. السعودية توقف استقدام المهندسين وتستثني من يتمتع بـ”مؤهل محدد”

أعلنت “الهيئة السعودية للمهندسين” عن ايقاف استقدام المهندسين الوافدين إلى المملكة “بشكل نهائي” ممن تقل خبرتهم عن 5 سنوات ابتداء من 2018.

وألزمت الهيئة الشركات الهندسية الوطنية المرتبطة بمشاريع عاجلة بضرورة إنهاء كافة إجراءات استقدام المهندسين بشكل عاجل والذين تقدموا بطلب استقدامهم قبل صدور القرار “المنع” ضمن مهلة 3 أشهر حتى نهاية 2017.

ولفتت الهيئة أنه منذ يناير المقبل لن يتم منح أي استثناء لاستقدام أي مهندس تقل خبرته عن 5 أعوام، مشددة على أن المهندس الوافد سيتحمل تبعات عدم تطابق شهادة خبرته مع الواقع.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية أوقفت في شهر يوليو الفائت، تحويل مهنة “عامل” إلى مهندس.

وتستهدف السعودية خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 9% بحلول 2020 عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي “التحول الوطني”، وإلى 7% في 2030. وتسعى المملكة عبر “التحول الوطني” إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة للمواطنين بحلول 2020.

وفي محاولة لتوظيف السعوديين، أصدرت الحكومة السعودية العديد من القرارات، بغرض استبدال العمالة الأجنبية في البلاد بمواطنين، حيث وقعت وزارة العمل السعودية في 24 أبريل/نيسان، مذكرة تفاهم مع هيئة النقل العام في البلاد لتوطين مكاتب تأجير السيارات. وأصدر وزير العمل السعودي في 20 أبريل/نيسان الفائت، قرارًا وزاريًا بقصر العمل بالمراكز التجارية المغلقة (المولات) في المملكة، على السعوديين والسعوديات فقط.

وتراجع عدد العمال الأجانب في القطاع الخاص السعودي بنسبة 0.4% وبفارق 36141 عاملًا، بنهاية فبراير/شباط الماضي ليصل إلى 8.452.776 مليون عامل.