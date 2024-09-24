الصين.. تدابير تحفيزية واسعة النطاق لإنعاش الاقتصاد

أعلن البنك المركزي الصيني (بنك الشعب الصيني) اليوم الثلاثاء، عن إجراءات واسعة النطاق للتحفيز النقدي ودعم سوق العقارات بهدف إنعاش الاقتصاد الذي يعاني من ضغوط قوية تدفعه للتباطؤ ويواجه خطر عدم تحقيق هدف النمو هذا العام.

وتمثل الحزمة الأوسع أحدث محاولة من جانب المسؤولين الصينيين لاستعادة الثقة في ثاني أكبر اقتصادات العالم وفقا لـ"رويترز"، بعد سلسلة من البيانات المخيبة للآمال في الأشهر القليلة الماضية.

لكن المحللين لاحظوا غياب أي سياسات تهدف إلى دعم نشاط الاقتصاد الحقيقي. ونظرا للطلب الضعيف على الائتمان من جانب الشركات والمستهلكين، فقد تكون هناك حاجة إلى المزيد من التحفيز المالي لاستكمال التحركات التي أعلن عنها بنك الشعب الصيني حتى يعود النمو إلى مسار تحقيق المعدل المستهدف لهذا العام عند نحو 5%.

وتضمنت حزمة دعم سوق العقارات خفضا بمقدار 50 نقطة أساس على متوسط أسعار الفائدة على الرهن العقاري الحالي، وخفض الحد الأدنى لمتطلبات الدفعة المقدمة إلى 15% على جميع أنواع المساكن، وغير ذلك من التدابير.

وسوق العقارات في الصين في حالة ركود حاد منذ بلغ ذروته في عام 2021. وتعثر عدد من المطورين تاركين وراءهم مخزونات كبيرة من الشقق غير المرغوب فيها وقائمة مثيرة للقلق من المشروعات غير المكتملة.

وأزالت بكين العديد من القيود على شراء المساكن، وخفضت بشكل حاد أسعار الرهن العقاري ومتطلبات الدفعة المقدمة للتعامل مع الأزمة، لكنها فشلت حتى الآن في إحياء الطلب أو وقف هبوط أسعار المساكن، التي انخفضت بأسرع وتيرة منذ أكثر من تسع سنوات في أغسطس آب.