عائدات السياحة في المغرب تسجل رقما قياسيا

سجلت السياحة في المغرب رقما قياسيا بالعائدات من العملات الصعبة، مع استقبالها 14,5 مليون سائح عام 2023، بزيادة 12% عن العام السابق.

وقالت وزارة السياحة المغربية في بيان، الإثنين، إن "عائدات السياحة من العملة الصعبة لعام 2023، بلغت 10.5 مليار دولار (105 مليارات درهم)، بعد استقبال 14,5 مليون سائح، وهو رقم قياسي يمثل نموا بنسبة 12% مقارنة بسنة 2022".