عائدات السياحة في المغرب تسجل رقما قياسيا
سجلت السياحة في المغرب رقما قياسيا بالعائدات من العملات الصعبة، مع استقبالها 14,5 مليون سائح عام 2023، بزيادة 12% عن العام السابق.
وقالت وزارة السياحة المغربية في بيان، الإثنين، إن "عائدات السياحة من العملة الصعبة لعام 2023، بلغت 10.5 مليار دولار (105 مليارات درهم)، بعد استقبال 14,5 مليون سائح، وهو رقم قياسي يمثل نموا بنسبة 12% مقارنة بسنة 2022".
وأكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور أهمية القطاع السياحي كواحد من أكبر رافدي الخزينة المغربية بالعملات الصعبة.
وأضافت: "سنستمر في العمل على تعزيز عرض الترفيه في المغرب؛ ما سيساهم بشكل كبير في زيادة نفقات السياح الأجانب".
وتعتبر السياحة قطاعًا أساسيًا في الاقتصاد المغربي، وتساهم بنسبة 7% في إجمالي الناتج المحلي.