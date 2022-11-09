دول غنية تخصص أموالا لمواجهة "الخسائر والأضرار" الناجمة عن كوارث مناخية

تعهدت عدة دول متطورة مؤخرا خلال مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27)، بتخصيص أموال موجهة إلى "الخسائر والأضرار" الناجمة عن كوارث مناخية تتكبدها أفقر دول العالم في "بادرة" أشاد بها مراقبون ودول ضعيفة إزاء التغير المناخي.

وتندرج المحادثات حول إقامة آلية محددة تطالب بها الدول النامية لمواجهة الأضرار الناجمة عن الفيضانات أو موجات الجفاف بين أكثر المواضيع حساسية في مؤتمر المناخ المنعقد في منتجع شرم الشيخ المصري على البحر الأحمر.

وفيما تتحفظ الدول المتطورة على إنشاء آلية خاصة، أعلنت بعض هذه البلدان تمويلات محددة منذ انطلاق مؤتمر كوب27 على غرار الدنمارك التي أعلنت قبل أسابيع تخصيص مبلغ 13 مليون يورو لهذه الغاية.

وكشفت ألمانيا عن مساهمة قدرها 170 مليون يورو في إطار مبادرتها "غلوبال شيلد" (الدرع العالمية) الهادفة خصوصا إلى تأمين الدول الضعيفة من الأضرار المناخية. إلا أن بعض الدول والناشطين ينتقدون هذا الجانب "التأميني" من مشروع غلوبال شيلد.

ووعدت النمسا من جانبها بتقديم مبلغ 50 مليون دولار على صعيد الخسائر والأضرار في السنوات الأربع المقبلة، وأسكتلندا 7 ملايين، وبلجيكا 2,5 مليون يورو.

وقال رئيس وزراء "انتيغوا وباربودا"، غاستون براون، الذي يرأس تحالف الدول الجزرية الصغيرة، إن "إيرلندا والدنمارك وبلجيكا بدأت تشق الطريق".

وأضاف: "يجب على أكبر الملوثين، ولا سيما الضالعين تاريخيا في استخدام مصادر الطاقة الأحفورية، أن يسيروا على خطى" هذه الدول.

من جهتهم، رحب الناشطون في مجال المناخ بهذه الإعلانات.

وقال هارجيت سينغ من شبكة المنظمات غير الحكومية "كلايميت أكشن نتوورك، إن "هذه بادرة إيجابية. هذا يظهر وجود اعتراف بعد سنوات من التحرك والحملات"، لكنه شدد على أن ذلك "يجب ألا يحول الانتباه" عن إقامة آلية تسمح بتخصيص أموال ما أن تضرب كارثة بلدا ما.

من جانبه، قال سلام الحق مدير المركز الدولي للتغير المناخي والتنمية ومقره في بنغلادش: "نرحب بوعود كهذه"، ولكن على الدول المتطورة "القبول بإقامة آلية تمويل الخسائر والأضرار في نهاية كوب27".

وتبقى هذه الإعلانات "ضئيلة مقارنة بالحاجات. نحن بحاجة إلى آلية ليكون هناك تعهد مطلق من الدول الغنية لرفع هذا التحدي" على ما قالت لوكالة فرانس برس ريتشل كليتوس من مركز الدراسات "يونيون فور كونسيرند ساينتيستس".