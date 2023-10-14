إيران تُوقف رحلات زوار المراقد إلى سوريا لأجل غير مسمّى

أوقفت إيران رحلات زوار المراقد الشيعية إلى سوريا إلى أجل غير مسمّى، وفق ما أكده مسؤول منظمة الحج والعمرة الإيراني، حميد رضا محمدي، اليوم السبت.

ونقلت وكالة الأنباء "إيسنا" عن محمدي قوله: "تم إيقاف رحلات زوار المراقد الشيعية من إيران إلى سوريا حتى إشعار آخر".

ولم يوضح المسؤول الإيراني أسباب هذا القرار، إلا أن الوكالة الإيرانية أوضحت أن التعليق جاء إثر التطورات الأخيرة في قطاع غزة، وما نجم عنها من تصعيد على الجبهة اللبنانية والسورية، خاصة بعد استهداف إسرائيل لمطاري دمشق وحلب.

وقبل اتخاذ قرار وقف السفر، كانت تنظم رحلة واحدة أسبوعيًا بين طهران ودمشق، وكان أغلب المسافرين على متنها يقصدون سوريا للقيام بزيارات دينية.

وكانت منظمة الحج والعمرة الإيرانية قد صرحت، في وقت سابق، أنها تسعى لزيادة عدد الرحلات الجوية بين إيران وسوريا.