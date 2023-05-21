العراق.. تحديد أبرز التعديلات على بنود الموازنة "التاريخية" مع اقتراب موعدها

بعد تأجيل لأكثر من مرة وتجاذبات بين الكتل السياسية حول بنودها، بدت ملامح الموازنة "التاريخية" في العراق، تتضح أكثر بعد إعلان اللجنة المالية النيابية اليوم الأحد، عن أبرز التعديلات التي أجريت على بنود الموازنة، فيما حددت موعد إرسالها إلى رئاسة البرلمان.

ورغم مصادقة مجلس الوزراء العراقي في منتصف مارس/آذار الماضي على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية للسنوات 2023 و2024 و2025، إلا أنه لم يتم تمرير مشروع القانون حتى الآن، وسط خلافات بين الأطراف السياسية.