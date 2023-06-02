كواليس الموافقة على مشروع قانون سقف الديون الجديد في أمريكا

وجاءت نتائج تصويت مجلس الشيوخ بأغلبية 63 صوتًا مقابل 36 صوتًا تتويجًا لأسابيع من المحادثات التي عُقدت على فترات متقطعة - وفي بعض الأحيان لم تُستكمل جلساتها.

ومع اقتراب الموعد النهائي الافتراضي المقرر في الخامس من يونيو/ حزيران، ظهر الخلاف واضحًا بين المفاوضين من البيت الأبيض وأعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب حول بنود رئيسة تتعلق بالإنفاق الحكومي، ومتطلبات العمل للبرامج الفيدرالية، وعدد لا يُستهان به من الاختلافات في وجهات النظر السياسية بين الطرفين.

وفقد مشروع القانون الأخير المكون من 99 صفحة بعض الدعم من المشرعين اليمينيين المتطرفين وبعض الديمقراطيين التقدميين. لكن موافقة مجلس الشيوخ وضعت نهاية لشهور من الخلافات الحزبية حول رفع سقف الديون وتجنب كارثة اقتصادية.

وقال الرئيس بايدن في بيان بعد التصويت: "عملنا لم ينته بعد، لكن هذا الاتفاق هو خطوة حاسمة إلى الأمام، وتذكير بما هو ممكن عندما نتصرف بما يخدم مصالح بلدنا. إنني أتطلع إلى توقيع المسودة النهائية للقانون ليصبح ساري المفعول في أقرب وقت ممكن، ومخاطبة الشعب الأمريكي بهذا الخصوص مباشرة غدًا".

وتم تهميش مجلس الشيوخ إلى حد كبير خلال المفاوضات، وهي آلية عمل أوضحها أعضاء مجلس الشيوخ للصحفيين في خطاباتهم يوم الخميس. لكن المجلس تحرك بسرعة للموافقة على التشريع الجديد بعد تصويت بأغلبية ساحقة من الحزبين في مجلس النواب، ليلة الأربعاء.

وحدد قادة مجلس الشيوخ شروطًا ذات سقف عالٍ لإجراء أي تعديلات على مشروع القانون بما يكفي بحيث لا يتم تبني أي منها، الأمر الذي سمح للمشرعين الساخطين على الصفقة بالتعبير عن مخاوفهم، ولكن ذلك لم يعرقل السير في إجراءات الموافقة على إقرار القانون بعد جلسة التصويت.