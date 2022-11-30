إضراب غير مسبوق للممرضين في المملكة المتحدة

وقالت النقابة، الثلاثاء، إن مرافق هيئة الخدمات الصحية الوطنية في جميع أنحاء إنجلترا، وويلز، وأيرلندا الشمالية، ستتأثر بإضراب ما يصل إلى 10 آلاف من العاملين في التمريض. وتضم النقابة أكثر من 465 ألف عضو من الممرضين والقابلات ومساعدي الرعاية الصحية وطلبة التمريض.

وقال بات كولين الأمين العام للنقابة في بيان: "رفض الوزراء عرضي إجراء مفاوضات رسمية بشأن الأجور... لم يعد أمامنا خيار سوى الإعلان عن المكان الذي سيضرب فيه أعضاؤنا في ديسمبر".