إضراب غير مسبوق للممرضين في المملكة المتحدة
قالت نقابة التمريض البريطانية، الثلاثاء، إن الممرضين في نصف المرافق التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا، بما في ذلك مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال في لندن، سيشاركون في إضرابات غير مسبوقة، الشهر المقبل، اعتراضًا على الأجور.
كانت الكلية الملكية للتمريض قالت بالفعل إن العاملين في التمريض سسيضربون عن العمل، يومي 15 و20 ديسمبر/ كانون الأول، وهو أول إجراء من نوعه في تاريخها الممتد 100 عام، بعد أن رفضت الحكومة تلبية مطالب زيادة الأجور بنسبة 5 % فوق التضخم.
وقالت النقابة، الثلاثاء، إن مرافق هيئة الخدمات الصحية الوطنية في جميع أنحاء إنجلترا، وويلز، وأيرلندا الشمالية، ستتأثر بإضراب ما يصل إلى 10 آلاف من العاملين في التمريض. وتضم النقابة أكثر من 465 ألف عضو من الممرضين والقابلات ومساعدي الرعاية الصحية وطلبة التمريض.
وقال بات كولين الأمين العام للنقابة في بيان: "رفض الوزراء عرضي إجراء مفاوضات رسمية بشأن الأجور... لم يعد أمامنا خيار سوى الإعلان عن المكان الذي سيضرب فيه أعضاؤنا في ديسمبر".
وقالت النقابة إنه ستكون هناك إضرابات في كل مؤسسة تابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في ويلز باستثناء واحدة وفي جميع أنحاء أيرلندا الشمالية. ودخلت الحكومة الإسكتلندية في مفاوضات مع النقابة مع تقديم عرض منفصل للأجور، لذا لم يتم الإعلان عن أي إضرابات هناك.
وأضافت النقابة أنه قد تتم الدعوة إلى إضرابات أخرى ما لم يتم عقد محادثات.