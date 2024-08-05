ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مدعومة بمخاوف من اتجاه الولايات المتحدة نحو ركود اقتصادي وتزايد الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يضطر لتبني سياسة تيسير نقدي حادة.

وبحلول الساعة 05:19 بتوقيت غرينتش، زاد الملاذ الآمن في المعاملات الفورية 0.14 بالمئة إلى 2446.83 دولار للأوقية (الأونصة)، وذلك بعد أن تراجع 1% في وقت سابق من الجلسة، بحسب "رويترز".

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وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 2488.50 دولار.

وأظهرت بيانات نشرت يوم الجمعة، نمو الوظائف في الولايات المتحدة في يوليو/ تموز بأقل من التوقعات وارتفاع معدل البطالة إلى 4.3 بالمئة، ما يشير إلى ضعف محتمل في سوق العمل وزيادة مخاطر الركود.

وقفزت رهانات المتعاملين على خفض الفائدة في الولايات المتحدة 50 نقطة أساس في سبتمبر/ أيلول إلى 70 بالمئة مرتفعة من 11.5 بالمئة قبل أسبوع، وفقًا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 28.43 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 1.23 بالمئة إلى 946.10 دولار، وانخفض البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 882.09 دولار.