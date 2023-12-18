شركة شحن تايوانية تحول مسار سفنها إلى رأس الرجاء الصالح

قالت شركة الشحن البحري التايوانية "يانغ مينغ"، اليوم الإثنين، إنها ستحول مسار سفنها المبحرة عبر البحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح خلال الأسبوعين المقبلين في ظل تصاعد الهجمات على السفن.

وأضافت في إشعار للعملاء أنه "بالنسبة لسفننا التي تبحر حاليًا، أو من المحتمل أن تبحر عبر منطقة بحرية شديدة الخطورة في الأسبوعين المقبلين، فقد تقرر تحويلها فورًا إلى رأس الرجاء الصالح، أو الانتظار في مكان آمن".

وقالت الشركة: "سنواصل مراقبة الوضع عن كثب في المنطقة عالية المخاطر، وسنجري تعديلات فورية للتكيف فيما يتعلق بسفننا ومساراتنا استجابة للتغيرات في الوضع، مما يضمن سلامة النقل".

"فرونت لاين"

بدورها، قالت مجموعة "فرونت لاين" لناقلات النفط، ومقرها النرويج، اليوم الإثنين، إن سفنها ستتجنب المرور عبر البحر الأحمر وخليج عدن في الفترة المقبلة.