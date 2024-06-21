أسعار النفط تهبط مع التركيز على المخاوف بشأن أسعار الفائدة

تراجعت العقود الآجلة للنفط في التعاملات المبكرة، اليوم الجمعة، على خلفية توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول في آسيا والولايات المتحدة.

يأتي ذلك في الوقت الذي حال فيه انخفاض مخزونات النفط الأمريكية من تكبد المزيد من الخسائر، وفق "رويترز".

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس/ آب 11 سنتاً إلى 85.60 دولار للبرميل بحلول الساعة 0013 بتوقيت جرينتش.

وتوازياً مع ذلك، انخفض الخام الأمريكي 9 سنتات إلى 81.20 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن أسعار المستهلكين في اليابان ارتفعت الشهر الماضي 2.5% على أساس سنوي، في زيادة عن الشهر السابق.

ويبقي ذلك على توقعات رفع البنك المركزي في البلاد أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وأظهرت بيانات أمريكية صدرت، الخميس، أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض في الأسبوع المنتهي في 14 يونيو/ حزيران، مع استمرار القوة على نطاق أوسع في سوق الوظائف.

وتثير معدلات التوظيف القوية احتمال أن يترك مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وعادة ما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على الاقتصادات، وبالتالي الطلب على النفط.

وقالت "إدارة معلومات الطاقة" إن النفط تلقى دعماً من بيانات حكومية صدرت، الخميس، أظهرت انخفاض مخزونات الخام الأمريكية 2.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 يونيو حزيران إلى 457.1 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته "رويترز" لانخفاض 2.2 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين انخفضت 2.3 مليون برميل إلى 231.2 مليون برميل، مقارنة مع توقعات لزيادة 600 ألف برميل.