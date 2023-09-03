أمريكا.. أزمة ارتفاع أسعار السكن مستمرة

قال موقع "إنسايدر" الأمريكي، إن انخفاض المخزون وارتفاع الأسعار ومعدلات الرهن العقاري أدت إلى وضع سوق الإسكان الأمريكي في حالة من عدم القدرة على تحمل التكاليف، ما يؤثر على الباحثين عن المنازل وأصحاب المنازل الحاليين وحتى المستثمرين.

وأضاف الموقع أن "الزيادات القوية، التي قام بها بنك الاحتياطي الفيدرالي، في أسعار الفائدة خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية أدت إلى ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري حول أعلى مستوياتها في عقدين من الزمن، ولكن حتى الآن لم تنخفض أسعار المنازل كما تفعل عادة عندما ترتفع أسعار الفائدة".

وتابع: "بإضافة ديناميكيات العرض والطلب المشوهة، لا يرى الاقتصاديون سببًا كافيًا لتوقع تخفيف القدرة على تحمل التكاليف".

وأشار إلى أن "أصحاب المنازل الحاليين يترددون في الانتقال ويخاطرون بالتخلي عن المعدلات المنخفضة التي حصلوا عليها من قبل، وهذا يبقي المنازل خارج السوق ويترك للمشترين خيارات أقل".

ولفت التقرير إلى أن "أسعار المنازل واصلت الارتفاع، حيث وصل متوسط سعر البيع للمنزل النموذجي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق وهو 243000 دولار في يونيو/ حزيران الماضي. ومع هبوط في أعداد المنازل المشتراة بنسبة 45% أيضًا، مما جعل الأمور تزداد صعوبة، خاصة على فئة الشباب الراغبين بشراء منزل".

وأشارت دراسة لشركة "Redfin" إلى أن 38% من المشترين، الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا، اضطروا إلى الاعتماد على الأسرة للمساعدة في تحمل الدفعة الأولى، إما نقدًا أو ميراثًا.

وتابع موقع "إنسايدر" أن أحدث توقعات "Zillow" تشير إلى أن أسعار المنازل قد ترتفع بنسبة 6.5% أخرى بحلول يوليو 2024.

كما أظهرت البيانات الواردة من "Realtor.com" أن إجمالي قوائم المنازل انخفض للتو للشهر الرابع على التوالي في أغسطس/ آب الماضي، مما يشير إلى أن "لا بوادر انفراج في الأفق"، وأن الأسعار المرتفعة ستستمر.

المصدر: موقع "إنسايدر" الأمريكي.