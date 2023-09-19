الشركات الإسبانية تعلن حالة الطوارئ بسبب نقص العمالة

ذكرت صحيفة "20 مينتوس" في تقرير لها أن الاتحاد الإسباني للشركات الصغيرة والمتوسطة، أعلن حالة الطوارئ بسبب الصعوبات التي تواجهها الشركات في ملء الوظائف الشاغرة، وما يترتب على ذلك من تحديات.

وأظهر تقرير بعنوان "تحدي الوظائف الشاغرة في إسبانيا"، أن سبعًا من أصل كل عشر شركات، تخسر العديد من مشاريعها، وتتوقف عن الاستثمار، وتغلق وحدات الإنتاج، بسبب عدم وجود موظفين وعمال متخصصين.

وقالت الصحيفة الإسبانية في تقريرها إن هذا الوضع انعكس سلبًا على استمرارية الأعمال، حيث إن 71% من الشركات تؤكد وجود مشاكل في ملء الشواغر الوظيفية".

وذكر التقرير أن نقص العمالة في إسبانيا "يعود إلى العوامل الديموغرافية والتغيرات الثقافية والاجتماعية" مشيرا إلى "عدم كفاءة سياسات التوظيف الحالية التي تؤدي إلى شيخوخة الموظفين في القطاعات المهمة".

وأضاف: "العوامل الفنية والتكنولوجية وبيروقراطية استيراد العمالة الأجنبية، يعيقان سوق العمل وتطوير النسيج التجاري أيضًا.. وبحسب رواد الأعمال، فإن السبب الرئيسي لهذا الخلل يعود إلى نقص التدريب، وعدم التكافؤ بين مهارات التدريب ومتطلبات الشركات".

وأوضح أن رجال الأعمال "يرون أن الهرم السكاني الضعيف والدراسات الجامعية التي يختارها الشباب في العلوم الإنسانية أكثر من الهندسية، يقللان من مجموعة الأشخاص المؤهلين".

وأكد التقرير أن نقص العمالة له آثار سلبية على الإنتاج، ويؤدي إلى انخفاض حجم المبيعات، ويؤثر على القدرة التنافسية للشركات الإسبانية.

المصدر: صحيفة "20 مينتوس"